Bergamonews.it - A Cologno incontro per approfondire le origini e le conseguenze della Shoah

al Serio. Venerdì 24 gennaio alle 20.45 alla sala consiliare dial Serio si terrà undal titolo “E poi fu la– Dalla diaspora ai campi di concentramento”.L’iniziativa è organizzata dalla Commissione Biblioteca dial Serio in occasioneGiornataMemoria perlee le. Questa ricorrenza rappresenta un momento fondamentale per riflettere sulle tragedie del passato, affinché errori simili non si ripetano.La conferenza, tenuta dal giornalista e scrittore Piergiorgio Pescali, collaboratore del MuseoStoria dell’Olocausto Yad Vashem di Gerusalemme, sarà un viaggio nella storia dell’antisemitismo. Partendo dalla diaspora ebraica, Pescali esplorerà le radici profonde dell’intolleranza, dei pregiudizi e delle politiche di esclusione che hanno portato alla più grande tragedia del XX secolo.