WWE | Ilja Dragunov al Performance Center in vista del rientro

Tra gli infortuni più importanti che hanno purtroppo colpito il roster WWE nei mesi scorsi, c’è senz’altro quello di, che è fuori dai giochi ormai dallo scorso settembre, quando durante un match contro Gunther in un live show si è rotto il legamento crociato anteriore. Un infortunio durissimo, con tempi di recupero tra i sei e i nove mesi. Ma come sta procedendo il recupero?Avto alSecondo quanto riportato da Fightful Select, ilpotrebbe anche essere più vicino del previsto.infatti sarebbe stato avto aldi Orlando, ma non per fare semplice riabilitazione: l’atleta di origini russe infatti avrebbe partecipato al classico allenamento sul ring, e addirittura non avrebbe indossato alcun tutore sul ginocchio, ottimo segnale indi un ritorno anticipato.