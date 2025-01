Lanazione.it - Un autunno d’agosto al Teatro Verdi ricordando l’eccidio di San Terenzo Monti

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Saranno Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda, con lo spettacolo “Un”, ad omaggiare il Giorno della Memoria presso ildi Monte San Savino. L’appuntamento, fissato per venerdì 24 gennaio con inizio alle ore 21:15, porterà in scena la riduzione teatrale di Elena Miranda dell’omonimo libro di Agnese Pini, narrazione delnazifascista che colpì la famiglia Pini ma anche di “una storia d’amore mentre la guerra torna a fare paura”. L’evento, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, vede in scena anche la fisarmonicista Madoka Funatsu con le musiche composte da Luca Roccia Baldini e la regia di Luisa Cattaneo. La produzione è firmata da Officine della Cultura e Primera, con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e con il sostegno di Kanterstrasse– Residenza Artistica.