361magazine.com - Trump a poche ore dall’insediamento. Meloni presente

Leggi su 361magazine.com

Oggi la cerimoniaÈ il giorno di Donald. Riparte infatti oggi, 20 gennaio, il corso politico del magnate rieletto a novembre per la seconda volta come Presidente degli Stati uniti.è il successore di Joe Biden.Saràe sarà l’unica donna, la premier italiana Giorgia, già, come spiega Ansa, atterrata a Washington: traore assisterà all’insediamento di Donaldcome presidente degli Stati Uniti.Si parla anche di un breve incontro con il neo Potus e con Elon Musk.La cerimonia avverrà alla presenza di 600 ospiti, questa è la capienza dei posti a sedere del cuore del Capitol.Qui Donaldgiurerà oggi come 47esimmo presidente Usa dopo il trasferimento della cerimonia all’interno per il gelo artico. Saranno presenti i familiari die Vance, i giudici della Corte suprema, gli ex presidenti (Bush, Clinton, Obama con le rispettive mogli a parte Michelle), i capi delle commissioni di Camera e Senato oltre alla leadership del Congresso.