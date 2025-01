Sport.periodicodaily.com - Sparta Praga-Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la settima giornata di Champions League 2024/2025. I padroni di casa sono costretti a vincere per sperare, mentre per i nerazzurri i tre punti significherebbero qualificazione diretta agli ottavi.si giocherà mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Letnà di: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono ad un bivio: vincere e continuare a sperare, o perdere ed quindi fuori dai giochu. La squadra di Friis ha ottenuto 4 punti, frutto di 4 sconfitte, una vittoria e un pareggio. Ci vorrà una grande prestazione per portare a casa l’a posta e continuare nel cammino continentale.I nerazzurri con i loro 16 punti in sei partite, non vogliono correre rischi e appaiono dunque intenzionati a chiudere la pratica qualificazione centrando la vittoria.