Skeleton Crew | ecco la Jedi che è stata tagliata dalla serie!

lache è!Yasmine Al Massri, un’attrice palestinese apparsa in film come Caramel, Quantico e The Strangers’ Case, ha rivelato di aver girato almeno una scena per il recente finale di stagione di, ma il suo personaggio non è sopravvissuto al montaggio.Sembra che Al Massri dovesse apparire come lasenza nome che prende sotto la sua ala un giovane Jod Na Nawood (Jude Law) poco dopo gli eventi della Purga dell’Ordine 66 descritti in La vendetta dei Sith. In “The Real Good Guys“, Jod rivela la sua storia passata a Wim, spiegando che era un bambino affamato e indigente finché unonon lo trovò. Vide del potenziale in Jod e iniziò a insegnargli le vie della Forza, ma alla fine fu rintracciata (presumibilmente dagli Inquisitori dell’Impero) e uccisa proprio di fronte a lui.