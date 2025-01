Secoloditalia.it - Si consegnano 7 “compagni” tedeschi di Ilaria Salis: per l’accusa sono della banda del martello

Leggi su Secoloditalia.it

Sette estremisti di sinistrasiconsegnati alle autorità delle città di Colonia, Brema, Kiel e Hamm lunedì mattina. Secondoappartenenti alla famigerata “del” che ha effettuato raid a Budapest tra il 9 e l’11 febbraio 2023.Se estradati in Ungheria rischiano 24 anni di carcereI sette presunti esponenti alla Hammer-gang, siconsegnati volontariamente alle autorità in diverse localitàGermania. Lo comunicano in una nota congiunta i loro legali. Gli imputati, che risultavano latitanti, erano ricercati con mandato di arresto internazionale. “accusati di aver preso parte agli attacchi contro estremisti di destra avvenuti a Budapest nel febbraio 2023. I nostri clienti vogliono difendersi da queste accuse in Germania. I giovani siquindi consegnati alle autorità, nonostante la minaccia di estradizione in Ungheria”, si legge nella nota.