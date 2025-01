Lanazione.it - Santo Spirito, l’offesa più grande. Basilica imbrattata, il priore: “Qui non cambia mai nulla”

Firenze, 20 g ennaio 2025 – Una sfilza di scritte – o forse sigle – pressoché incomprensibili (per la cronaca le riportiamo: Kawwi mister D7 + Lazon=Dz), perfino delle cancellature e infine una sorta di orrendo fumetto stilizzato con un tizio che impugna qualcosa che sembra una pistola. Peccato che i balordi di turno, che stavolta sembrano aver avuto a disposizione più tempo del solito visti i dettagli dell’ “opera“, abbiano scelto di sfogare la propria creatività non su una lavagna bensì su un lato della martoriatadiche per l’ennesima volta si trova a dover fare i conti con gli imbecilli di turno. Ilpadre Giuseppe Pagano, informato ieri di buon mattino dai fedeli, scuote la testa: “Purtroppo lo hanno fatto un’altra volta e di una scritta così grossa io non ho sinceramente memoria.