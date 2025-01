Sport.quotidiano.net - Rugby serie B, cade Pieve di Cento. L’Emil Banca riparte di slancio. Chico dà la spinta ai compagni

Ripresa dolce-amara per le formazioni bolognesi di. Dopo la sosta per le festività natalizie, vince e convinceche supera 28-14 il Colorno. Bella prova del Bologna, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio sia nel punteggio sia nel gioco che però non ha consentito ai ragazzi di Francesco Brolis di guadagnare il punto di bonus, ampiamente alla portata.parte subito in attacco. Un penalty dial 4’ sblocca il punteggio. Colorno, impatta con calcio di punizione di Pasini, ma subito doposi tuffa in meta e poi trasforma per il 10-3.risponde ancora a casini, poi nel finale di tempo la meta di Teresi vale il 18-6 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa ancora testa a testa tra Pasini e, poi al 25’segna la terza meta con Sacchetti eche trasforma.