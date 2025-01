Roma turiste ucraine intossicate dopo aver comprato caramelle alla cannabis Le indagini e il sospetto sull’allergia

Leggi su Open.online

Duesono state ricoverate aingerito delleal Cbd acquistate in un negozio non lontano da piazza Venezia. Per le due ragazze poco più che ventenni, la memorabile passeggiata tra i monumenti della capitale si è presto trasformata in un’esperienza da dimenticare. Sabato sera, un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi: le giovani camminavano in maniera scomposta, cianotiche, in piazza Vittorio Emanuele II. In breve tempo è arrivata l’ambulanza che le ha portate all’ospedale San Giovanni. Oggi le dimissioni della più grande, che verrà ascoltata dai carabinieri per ricostruire la dinamica che ha portato le ragazze al ricovero. Gli effetti del Cbd e delleInfatti, sebbene ai meno avvezzi leal Cbd potrebbero sembrare vettore di una delle tante sostanze stupefacenti in commercio, queste non dovrebbero provocare alterazioni come quelle vissute dalle due