Liberoquotidiano.it - "Qualcosa c'è, sto combattendo". Malori e tremore, incubo per Sinner: ecco cosa trapela

Un Jannikcome mai lo abbiamo visto finora. Il numero uno del tennis, durante il match contro Holger Rune, ha accusato un malore. È accaduto tra il secondo e il terzo set quando il tennista si è seduto al cambio campo tremando visibilmente. "Non mi stavo sentendo bene - spiega in conferenza stampa dopo aver comunque incassato la vittoria -, ho avvertito un po' di sbandamenti e forse ho avuto problemi con la pressione. In quel momento c'era tanto sole ed era molto umido". Il campione parla del "momento più difficile", che però non ha cambiato le sorti della partita. Anche se il rischio era altissimo. "Sono contento di essere ancora nel torneo. Oggi poteva finire in un altro modo - ammette lui stesso -. L'interruzione per i problemi alla rete, quei 20 minuti, mi hanno aiutato. Nessuno si aspettava unadel genere, di solito non si rompe in quel modo.