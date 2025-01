Lanazione.it - Pensioni, il pagamento di febbraio 2025 slitta. Ecco perché

Firenze, 20 gennaio– La pensione arriverà sabato 1ai titolari di conti correnti postali (o per chi ritira allo sportello delle Poste) e lunedì 3a chi ha scelto l'accredito su conti bancari. La differenza si spiega con i diversi meccanismi operativi degli istituti: Poste Italiane accredita gli importi anche nei giorni lavorativi ridotti, come il sabato, mentre le banche seguono un calendario standard, escludendo il weekend e i festivi. E il primo giorno dicade appunto di sabato. Ad attendere l’assegnostico saranno 994mila toscani, di cui circa 520mila donne. Rivalutazione degli assegni: cosa cambia nel cedolino di? Il cedolino diincluderà un piccolo aumento dovuto alla rivalutazione annuale degli assegni. Questa rivalutazione, pari allo 0,8%, è stata stabilita dal decreto del ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 278 del 27 novembre 2024, come adeguamento all’inflazione.