Nome e senso sbagliati, occhio al navigatore se passate da Galciana

Prato, 20 gennaio 2025 – Attenti a fidarsi troppo delsatellitare. Il Gps sbaglia, o meglio sbagliano i programmatori, ma le conseguenze rischiano di pagarle gli automobilisti. Di solito i problemi maggiori li hanno i camionisti che si ritrovano su strade non adatte ai mezzi pesanti. In questo caso invece il guaio si verifica a: usando l’app “Mappe” di Ios via Lorenzo Ciulli non solo ha ilsbagliato (“Lopenzo”) ma soprattuttto indirizza verso un divieto di accesso. Arrivando dall’appena riaperto sottopasso, quindi daverso Narnali-Maliseti, si viene indirizzati verso via Pistoiese. In barba al divieto di accesso e col rischio di fare un frontale. Attenzione quindi alla segnaletica verticale, non solo allo schermo della vostra auto.