Napoli Juve non è nei pensieri di Thiago Motta adesso: ha reagito così alla domanda in conferenza! Ecco cosa ha detto sul big match contro Conte

di RedazionentusNews24non è neidi: la rivelazione instampa e la reazione del misterL'allenatore dellaè intervenuto instampa per analizzare il prossimoil Club Brugge mostrandosi concentrato sulla sfida di Champions e, per il momento, nonpartitail.PENSARE GIA' AL– «Non è il momento di pensare almapartita di domani. Siamo concentrati al massimo per fare una grande partita domani. Poi avremo tempo di recuperare come abbiamo fatto sempre fatto e pensareprossima partita».LASTAMPA DIVIGILIA DI CLUB BRUGGE