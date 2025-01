Oasport.it - Marta Rossetti spreca ed esce di scena nello slalom di Zell am See, successo per Marion Chevrier

si è aggiudicata il secondodiam See (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2024-2025. Sulla pista austriaca abbiamo assistito ad una gara nella quale èletteralmente di tutto. Al termine della prima manche, infatti, erano prime a pari merito la nostrae la svizzera Elena Stoffel ma le cose sono andate in un’altra direzione.Entrambe, infatti, incredibile a dirsi, sono uscite dinella seconda discesa. Di questi pesanti errori a quel punto se n’è giovata la franceseche ha centrato la vittoria e ha preceduto le due elvetiche Eliane Christen a 42 centesimi (vincitrice ieri) e la connazionale Aline Danioth terza a 62.Per l’Italia la delusione è stata acuita da Celina Haller. Quarta dopo la prima manche, ha concluso al quinto posto finale a 80 centesimi, superata anche dall’austriaca Lisa Hoerhager (a 66 centesimi) abile a recuperare 16 posizioni nella seconda manche.