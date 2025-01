Biccy.it - Lory Del Santo, quando a Pechino Express ha fatto arrestare un narcos ricercato

Delè stata una delle protagoniste più amate di.La sua partecipazione (in coppia con Marco Cuculo) risale al 2016 e solo oggi, grazie all’intervento dei TheShow a Gurulandia, siamo venuti a conoscenza di un aneddoto davvero curioso:Delhaun latitante colombiano. A raccontarlo è stato Alessio Stigliano.“La notte ti lasciano da solo, hai solo un telefono satellitare da usare in caso di emergenza. Come funziona:trovi una casa, per la tua sicurezza, la produzione interviene e chiede i documenti a chi ti ospita per registrarli e fare tutte le pratiche.questo che ospitavaDelgli ha dato i documenti, la produzione si è accorta che era in realtà un! Era un! Così è arrivata la Polizia e lo hanno portato via.