L’ombra del sabotaggio alla ferrovia. Sfondato il cancello di un’area Rfi, ma niente danni alle strumentazioni

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Non ci sono soltanto la catena appesa sulla rete elettrica di una piccola stazione del Padovano e il tentativo di sfondamento di una centralina elettrica in una stazione di Roma. “Episodi sconcertanti”, come li definisce il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che dopo aver condiviso i sospetti di complotti e sabotaggi ai treni nei giorni scorsi, si prepara a riferire in Parlamento. Tra le sei possibili manomissioni denunciate da RfiDigos di Roma ce n’è anche una avvenuta in Valdarno nei giorni scorsi. Un episodio misterioso che ha riguardato una delle strutture in uso a Reteria Italiana che però, in baseindagini portate avanti dDigos non ha portato néné disagicircolazione dei treni.