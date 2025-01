L’Inter vede gli ottavi di Champions League Milan Atalanta e Juve sperano

Leggi su Sportface.it

Dopo oltre un mese tornano le grandi emozioni della2024/2025, chein programma gli ultimi 180 minuti di questa entusiasmante prima fase. La nuova formula della coppa dalle grandi orecchie ha rispettato le aspettative regalando grande incertezza fino al momento clou: infatti, mancano appena due giornate e sono diversi i verdetti da emettere. Basti pensare che, su 36 squadre partecipanti, appena due sono certe di un posto almeno ai playoff (Liverpool e Barcellona) mentre solo tre sono già eliminate (Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys). In mezzo, la lotta frenetica per strappare il miglior risultato possibile.In questa lotta, chiaramente, rientrano le cinque italiane impegnate nella competizione: in particolare, almanca davvero poco per conquistare glidi finale, mentrentus ciancora.