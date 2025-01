.com - Liliana, recensione: la storia di Liliana Segre diventa un docufilm dal grande valore civile

Leggi su .com

La nostradi, ildi Ruggero Gabbai sulla figura di, la senatrice a vita scampata dall’orrore di Auschwitz eta una figura imprescindibile per la memoria della Shoah: opera die commovente, al di là di tuttoDopo la presentazione alla Festa di Roma arriva in sala, ilche il regista Ruggero Gabbai ha costruito attorno alla vita e all’impegno politico di, la senatrice a vita sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. Per provare a gettare una luce inedita (e anche qualche ombra) su questa donna straordinaria, gabbai si affida sia alle voci dei figli e dei nipoti che l’hanno conosciuta intimamente e sia alle voci illustri di persone del mondo della cultura e dello spettacolo che con lal’hanno conosciuta, come Ferruccio Bortoli, Fabio Fazio, Geppi Cucciari ed Enrico Mentana.