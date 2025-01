Lanazione.it - Legnaia-Galluzzo è pari. Calenzano e Novoli in ritmo

Leggi su Lanazione.it

Reggello e Barberino Tavarnelle si confermano le due squadre leader del girone E. Dietro di loro il vuoto in una giornata che ha visto le avversarie bloccate. La capolista Reggello si dimostra una vera corazzata e non concede spazio al Vaggio Piandiscò facendo suo per 3-0 l’atteso derby in terra aretina. Le reti del Reggello sono del bomber Focardi, del fantasista Vestri e del forte centrocampista Tozzi. L’unica a tenere il passo è il Barberino Tavarnelle che, al termine di una partita bellissima, batte 2-1 l’Incisa che era in serie positiva da otto giornate ed è al terzo posto della classifica. Le realizzazioni dei locali sono di Corti ad inizio gara e del capocannoniere del girone Ghelli (13 reti) su rigore. All’Incisa non è bastato il gol del centravanti Galanti, su assist di Tortoriello, che aveva ristabilito latà.