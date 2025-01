Iodonna.it - La vita di Liliana Segre raccontata da sè stessa in un documentario che è una lezione per tutta l'umanità

Accolto in modo caloroso e commosso all’ultima Festa del Cinema di Roma,di Ruggero Gabbai non è solamente un toccante ritratto didella senatrice. Non è solo un nome proprio ma un universo di grande. È un esempio della capacità dell’uomo di entrare nel più profondo degli abissi e riemergere grazie all’amore e alla speranza. Ildella Lucky Red sarà in sale selezionate per tre giorni – 20, 21, 22 Gennaio – e come evento speciale il 27 Gennaio, il Giorno della Memoria.: «I fatti del 7 e 8 ottobre hanno cambiato il mio carattere» X Leggi anche › Giorno della Memoria,ai giovani: «Non siate indifferenti», ilevento al cinemaCon il docufilm Memoria (1997), il regista e autore Ruggero Gabbai ha impresso e raccolto 93 testimonianze di italiani sopravvissuti ai campi di concentramento.