La Roma preme per riscattare Saelemaekers | le cifre dell’operazione

Alexisrappresenta l’emblema del cambiamento in casa. Entusiasmo, grinta, determinazione, qualità ed efficacia: l’esterno belga incarna tutti gli ingredienti che Ranieri ha saputo portare nella squadra e che hanno trasformato l’ambiente. Oggi, non c’è dubbio che la priorità al Fulvio Bernardini sia quella di chiudere quanto prima il suo acquisto a titolo definitivo, considerando anche che più gioca, più aumenta il valore del suo cartellino. Accordo tra giocatore eL’ottimismo intorno alla permanenza dinella Capitale è crescente. Nei giorni scorsi, il suo agente si è recato a Milano per comunicare al Milan la volontà del giocatore di restare alla. Parallelamente, il ds Ghisolfi aveva già manifestato apertamente l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, considerandolo una pedina fondamentale per il futuro.