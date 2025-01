Ilrestodelcarlino.it - K Sport, fatica premiata. Poi agguato ai tifosi ospiti

GALLO 2 URBANIA 0 K -GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili A., Carta, Peroni, Torelli, Micchi (21’ st Villanova), Magnanelli (43’ st Sakaj), Di Pollina (21’ st Fiorani). All. Magi. URBANIA: Nannetti, Sema (42’ st Temellini), Antoniucci, Dal Compare, Cannoni (34’ st Monachesi), Paoli, Lani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (18’ st Sarli), Nunez (26’ st Farias). All. Lilli. Arbitro: Zaccheria di Legnago (assistenti: Baldoni di Ancona e Pastori di Jesi). Reti: 5’ pt Di Pollina, 43’ st Villanova. Note – Spettatori 600 circa; ammoniti: Rivi, Peroni, Paoli, Kalombo, Notariale, Sarli; angoli: 4-6; recupero 1’-4’. Gran derby allo Spadoni con i locali che vogliono continuare nella serie positiva dopo la splendida vittoria di Tolentino mentre i ragazzi di mister Lilli cercano di guadagnare un posto play off.