Il Manchester United fa un’offerta verbale per ingaggiare l’attaccante Victor Osimhen

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Secondo quanto riferito, ilsarebbe interessato al trasferimento deldel Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray.I Red Devils hanno faticato sotto porta in questa stagione e la loro ultima sconfitta contro il Brighton all’Old Trafford lo ha ulteriormente dimostrato.I Red Devils hanno segnato solo 27 gol in 22 partite di Premier League in questa stagione ed entrambi i loro attaccanti; Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee non sono riusciti ad avere un grande impatto in questa stagione.Hojlund è riuscito a segnare solo due gol in Premier League in 17 presenze in questa stagione, mentre Zirkzee, che è stato ingaggiato nella finestra di mercato estiva dell’anno scorso, ha realizzato tre gol in campionato in questa stagione in 22 presenze.