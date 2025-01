Ilrestodelcarlino.it - Il Lentigione passa sul campo del Sasso Marconi. Le regine della classifica ora sono solo a sei punti

. Celeste, Mambelli, Barattini (46’ st Pelloni), Bonfiglioli (32’ st Galassi), Tarozzi, Cudini, Armaroli, Pampaloni, Bajetti (12’ st Mancini), Balleello, Pirazzoli (12’ st Micheal). A disp. Albieri, Brescia, Gianotti, Grossi, Apicella. All. Pedrelli.. Gasperini, Capiluppi, Nanni (32’ st Babbi), Cavacchioli, Mordini (36’ st Sabba), Lombardi, Battistello, Alessandrini (44’ st Pari), Bonetti (38’ st Martini), Pastore, Nappo. A disp. Delti, Gobbo, Manco, Grieco, Cabassa. All. Cassani. Arbitro: Naselli di Catania (Nikolic e Di Muzio) Reti: 37’ pt Capiluppi, 3’ st Lombardi, 12’ st Micheal. Note: ammoniti Bonfiglioli, Capiluppi e Mordini. Si accorcia lanella zona alta, ma si allunga proprio dietro alche vince 2 a 1 a, mentre il Ravenna pareggia e il Forlì perde addirittura in casa.