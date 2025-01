Lanazione.it - I Lions a sostegno di Lega del filo d'oro e Associazione Agata smeralda

Firenze, 20 gennaio 2025 – Il 2025 si prospetta un anno di grande attività socio filantropica per ilClub Vaglia, che pochi giorni fa ha inaugurato il nuovo anno con un incontro nella suggestiva cornice fiorentina d'Oltrarno. L'iniziativa, nata da un'idea del socio Massimiliano Morini, è servita a raccogliere fondi in favore delladeld'Oro e dell', impegnate rispettivamente nell'aiuto a bambini affetti da sordità e cecità e nelle iniziative volte all'adozione. Presente alla serata Sonia Angelo, in rappresentanza di. La serata ha avuto inizio con il rituale tocco della campana da parte del presidente Matteo Mugnaini cui è seguita una breve introduzione da parte del cerimoniere Pier Francesco Cellai che ha esposto l'iniziativa filantropica ad una platea di più di 60 persone, fra soci presenti ed invitati, senza dimenticare di citare le finalità del sodalizio Lionistico, perfettamente aderenti con quelle delle due realtà filantropiche beneficiarie delle donazioni.