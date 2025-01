Movieplayer.it - Henry Cavill è diventato papà: nato il primo figlio con la fidanzata Natalie Viscuso

Leggi su Movieplayer.it

L'ex-interprete di Superman ha appena avuto il suogenito, con le prime foto pubblicate dal Daily Maile la suahanno dato il benvenuto al loroinsieme, come riportato dalla rivista PEOPLE. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma le foto pubblicate dal Daily Mail sabato 18 gennaio mostrano la coppia mentre spinge un passeggino in Australia, dovesta girando l'adattamento live-action di Voltron. L'ex-interprete di Superman nel defunto DC Extended Universe aveva confermato che lui eerano in attesa delnell'aprile 2024, durante l'anteprima del suo film diretto da Guy Ritchie, Il ministero della guerra sporca. L'emozione di diventare padre per l'ex-Superman "Sono molto emozio. .