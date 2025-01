Liberoquotidiano.it - Hamas e Israele, un accordo sia buono che cattivo

Il sigillo bestiale dinon poteva mancare. I terroristi islamici sono infatti riusciti a trasformare perfino la liberazione dei primi tre ostaggi israeliani in un happening sadico, in un estremo e macabro rituale di degradazione. Prima la diffusione di soli tre nomi, senza specificare se si sarebbe trattato di persone vive o morte. Poi ulteriori lunghe ore di attesa e incertezza. E infine la consegna delle tre ragazze (Romi, Emily, Doron) alla Croce Rossa in un'atmosfera infernale: le belve diin divisa, armate fino ai denti, per una sfilata da presentare come una prova di forza in mondovisione; e i veicoli della Croce Rossa lasciati in mezzo a una folla inferocita. E così, in ultima analisi, la liberazione è diventata una tortura supplementare per chi doveva essere rilasciato, e un'ennesima minaccia psicologica recapitata all'opinione pubblica israeliana e al resto del mondo libero.