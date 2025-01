Tuttivip.it - “Ha detto che esce, stanno provando a fermarlo”. Panico al Grande Fratello dopo la sua decisione

Si infittiscono i rumors su un possibile ripescaggio al, con l’ipotesi che alcuni ex concorrenti eliminati possano rientrare nella Casa. Secondo quanto riportato da 361 Magazine, un televoto potrebbe essere aperto già questa sera per decidere il ritorno di almeno due ex gieffini. La notizia, già circolata ampiamente sui social, sembra essere arrivata anche alle orecchie degli inquilini della Casa, creando non poco scompiglio.Stando a quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, qualcuno avrebbe gridato dall’esterno della Casa per informare i concorrenti del presunto ripescaggio. Questa rivelazione avrebbe destabilizzato gli animi, spingendo uno degli inquilini a dichiarare di voler abbandonare il gioco.“Un gieffino ha manifestato la volontà di abbandonare, e sembra che non ci siano motivi che lo facciano cambiare idea”, ha dichiarato la Marzano, aggiungendo che dietro le quinte la produzione starebbe cercando in ogni modo di trattenerlo.