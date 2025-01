Ilfattoquotidiano.it - “Guardare le vecchie foto di Carmen Russo mi stimola ancora di più a fare l’amore con lei. Il sesso ci piace e lo facciamo spesso”: le confessioni di Enzo Paolo Turchi

“Io sono stato uno degli uomini più invidiati degli anni Ottanta. Equelle immagini dimidi più percon lei: ilcie va valorizzato, a qualsiasi età. Noi.“. A 75 anni,, storico ballerino e coreografo, non nasconde la passioneviva per la moglie, con cui è sposato dal 1987 e insieme da ben 42 anni.In un’intervista a “Diva e Donna“,si confessa a cuore aperto, rivelando le sue paure e le sue speranze di padre: “Ho 75 anni, mia figlia Maria tra poco ne compirà 12. Vorrei vederla grande, mi sento in colpa nei suoi confronti”, ammette. “Mi sento in colpa perché saremmo dovuti diventare genitori prima. Ma prima non ci siamo riusciti, forse eravamo troppo presi dal lavoro.