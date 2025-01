Quotidiano.net - Gaza Il ritorno dei profughi

Leggi su Quotidiano.net

Il ritardo dell’entrata in vigore della tregua nella Striscia diha avuto il suo tributo di sangue: diciannove persone rimaste uccise ieri mattina sotto le bombe dell’esercito israeliano prima che le armi tacessero per almeno 42 giorni. Una è morta a Rafah, sei a Khan Yunis, nove aCity e tre nel Nord. Vittime dei ritardi tecnici, biascicati ai media da Hamas, e della logica spietata della guerra, che nella declinazione del governo di Tel Aviv, non conosce tentennamenti. Vite spezzate all’ultimo miglio e per questo mai scese in strada fra gli scheletri di case e negozi a festeggiare un cessate il fuoco fragile, fragilissimo, che la popolazione palestinese, quella rimasta viva, spera possa durare il più a lungo possibile. A Khan Younis, nel sud di, appena la tregua si fa realtà, ore 10.