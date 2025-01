Juventusnews24.com - Dorgu Juve, è lui il sogno per la fascia! Il Lecce ha fissato il prezzo, ma la concorrenza è serratissima: le novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, è lui ilper la! Ilhailper la cessione del suo gioiellino, ma la: leL’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Patrik, esterno di proprietà delormai da diverso tempo nel mirino del calciomercatoe non solo.I bianconeri potrebbero dare l’assalto in estate, ma potrebbero anche decidere di provare anticipare il grande colpo nel caso in cui dovesse partire Cambiaso. Sul classe 2004 laè molto agguerrita (ci sono club di Premier League ma anche il Napoli), senza considerare che ilchiede 40 milioni di euro. L’affare resta molto complicato.Leggi suntusnews24.com