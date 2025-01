Lanazione.it - Donna disabile bloccata in casa: "La burocrazia ostacola la rampa"

Costretta insenza poter uscire in autonomia a causa della futura tramvia? No, per un errato procedimento nella domanda di abbattimento delle barriere, risponde il Comune. Di fatto Leda Mugnai, 66ennecostretta a muoversi in carrozzina, non ha ricevuto il permesso per unache le consentirebbe di affrontare da sola gli scalini del portone del suo condominio in viale Duse. "C’è uno scalino più alto che non si può sbassare e mi isola dalla città", spiega Leda. "Un montascale a motore sarebbe t complicato – premette – La cosa più fattibile sarebbe una, ma finirebbe sul suolo pubblico e non mi è stato dato il permesso dal Comune. Realizzarla internamente invece vorrebbe dire smontare mezzo edificio". Così per uscire e rientrare, ogni volta deve chiedere assistenza: "Per affrontare lo scalino mettiamo un asse, ma tutte le volte ci deve essere qualcuno che prende, lo porta fuori, mi fa fare lo scalino e lo riporta in