Daredevil | Rinascita col suo trailer pieno di easter egg anticipa un ritorno con i fiocchi

Leggi su Gqitalia.it

La nuova serie dedicata al diavolo di Hell’s Kitchen, significativamente intitolata: Born Again, in italiano, riprende le fila delle avventure di Matt Murdock, avvocato di giorno e giustiziere di notte. Come annunciato dal, i nuovi episodi arriveranno su Disney+ il 5 marzo. Già all'inizio del filmato, il pubblico vede che Kingpin, interpretato come sempre dall’immenso Vincent d’Onofrio, è diventato il sindaco di New York e spunta dagli schermi di Times Square in una veste “ripulita” e istituzionale, per poi mostrare il suo carattere quando è all’opera nella politica.Eppure non è questo l’elemento più sorprendente. Già, perché Matt (sempre con le fattezze di Charlie Cox) si sente tanto disperato da chiedere un appuntamento proprio al supervillain, il quale, tra il serio e il faceto, gli confessa che non gli dispiace rivederlo - quasi una rottura della quarta parete - e si congratula per quanta strada abbia fatto anche lui.