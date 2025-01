Curfew la spiegazione del finale | la serie Paramount+ si discosta dal libro originale

Leggi su Cinefilos.it

, ladel: lasidalha deliziato i fan delcon l’annuncio di un nuovo adattamento del thriller di Jayne Cowie del 2022,, che arriverà sugli schermi in autunno – e finalmente è arrivato.è ambientato in un futuro distopico in cui gli uomini possono uscire solo tra le 7 e le 19, impedendo loro di fatto di avventurarsi di notte. Quando un brutale omicidio avviene a tarda notte, la polizia è pronta a dare la colpa a una donna, ma un detective sospetta che il colpevole sia un uomo.Il cast è guidato da Sarah Parish nel ruolo della dura detective Pamela, affiancata da Alexandra Burke (Helen), Mandip Gill (Sarah) e Imogen Sandhu (Cass), riporta il Mirror. Gli spettatori hanno assistito al dipanarsi del mistero, con il colpo di scenache ha rivelato l’identità dell’assassino.