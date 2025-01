Liberoquotidiano.it - Cosa sta succedendo a "La volta buona": Caterina Balivo, mamme e corna: clamoroso nel pomeriggio di Rai 1

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo. CHI SALE (La) Partito per sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Lacondotto dacomincia a portare a casa risultati interessanti. Nel primo anno di programmazione non ha superato la media del 15% di share, ma venerdì ha sfiorato il 19% nella seconda parte con picchi del 21%. La conduttrice sembra decisamente più a suo agio e anche l'articolazione del racconto è ora più accattivante. Intendiamoci, parliamo di una fascia affollata come fosse un prime time: dirimpettai sono su Canale 5 le soap e la De Filippi con ascolti monstre (grazie al pubblico giovane gode di un significativo incremento sul fronte dei media digitali), le consolidate edizioni della Tgr e del Tg3 così come Rai 2 e Rete 4 agguerrite nel day time.