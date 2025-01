Ilfattoquotidiano.it - “Cosa si prova a cavalcare un’onda di 33 metri? È così potente che aspira letteralmente l’Oceano, avevo la sensazione di andare indietro”: il racconto di Alessandro Slebir

Riuscite a immaginaredi 33che, a misurazione confermata, sarà la più grande del mondo mai domata da un uomo? Se lo immagina, 23 anni, surfista che si è raccontato al Corriere della Sera dopo che lo scorso dicembre è arrivata questa onda e lui l’ha presa. Nato a Santa Cruz, in California, nel 2001, passa almeno tre mesi all’anno in Italia e può raccontarci come ci si sente a stare con la tavola sopraalta come un palazzo: “È una storia un po’ particolare. Magari altri surfisti hanno preso onde anche più grandi della mia, ma non potevano contare su un filmato come nel mio caso. Per me comunque non èimportante: se sarà un record sarà bellissimo. Ma quello che conta per me è che sia stata l’onda più grande della mia vita. Continuerò a fare questo.