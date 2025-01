Dilei.it - Chi è Maria Tomba, la cantante tra le nuove proposte di Sanremo 2025

L’edizionedel Festival di, ormai alle porte, offrirà l’opportunità di ascoltare, oltre ai 30 Big in gara, anche 4 giovani talenti selezionati tra ledella kermesse condotta da Carlo Conti.Tra questi spicca, una ragazza spumeggiante e autoironica che non è certo un volto nuovo per i fan dei talent musicali. Scopriamo qualcosa in più su di lei.Chi èClasse 2002,è una giovanenata a Verona che, fin da bambina, ha coltivato una passione irrefrenabile per la musica. Già all’età di 11 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto e a partecipare ai primi concorsi canori, per poi avvicinarsi anche al mondo del teatro.A 14 anni, il suo amore per la musica prende una direzione più precisa con l’approccio al cantautorato:scrive le sue prime canzoni, raccontando sogni, avventure ed esperienze personali con uno stile ironico e fuori dagli schemi.