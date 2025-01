Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 19 gennaio: Cecilia Sala esempio di coraggio (10), Max Pezzali non cambia mai (8)

Il 2025 si apre in modo intenso per CheChe Fa. La prima puntata del nuovo anno della storica trasmissione condotta da Fabio Fazio con l’aiuto di Filippa Lagerback, ha accolto in studio una donna e un uomo simbolo die umanità. La giornalista, che ha raccontato dell’ingiusta prigionia subita in Iran, e il Santo Padre, Papa Bergoglio, che ha colto l’occasione per lanciare un appello di solidarietà a tutti gli uomini. La serata è poi proseguita in leggerezza, con la divertente intervista alla coppia televisiva Fabio De Luigi e Valentina Lodovini e l’arrivo di Max.Fabio Fazio nella sua versione migliore. Voto: 9Opinione comune, forse non unanime ma largamente condivisa, è che Fabio Fazio sia troppo discreto, gentile e sottomesso per essere un intervistatore appassionante.