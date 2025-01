Calciomercato.it - Ancelotti non molla il Real Madrid: dipenderà tutto da Florentino | CM.IT

Le ultime sul futuro del tecnico italiano, che ha un contratto con i Blancos, in scadenza il 30 giugno 2026: il punto della situazioneCarlonon vive il momento più semplice della sua straordinaria avventuraista. Le due pesanti sconfitte col Barcellona, sia nella Liga che in Supercoppa, hanno nuovamente messo in dubbio la sua posizione per il futuro immediato dei blancos.nonildaCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itNiente di nuovo sotto il sole: al Bernabeu conta vincere titoli e, se i risultati non arrivano, anche un allenatore leggendario come Carletto finisce sulla graticola. Una posizione alla quale ormai l’italiano è abituato e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha cambiato i suoi piani. L’ex milanista, infatti, ha intenzione di rispettare il contratto firmato con i merengues fino al 2026.