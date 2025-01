Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato alle ex Reggiane. Ferito un 41enne, è grave

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora sangue e violenza che torna a sfociare nelle ex. La polizia locale sta indagando su una presunta aggressione avvenuta all’alba di ieri ai danni di unindiano, probabilmente colpito con un’arma da taglio. Il giovane è stato trovato sanguinante a terra, sotto una tettoia di piazzale Europa. Ma stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe statoall’interno del capannone 15A delle ex Officine (spazio acquistato di recente dalla Pallacanestro Reggiana dove vi farà sorgere sede e clubhouse) e che versa in stato di degrado. Qualcuno ha dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. La telefonata era giunta da un passante che lo aveva visto a terra, pensando fosse un malore, ma in realtà quando il personale sanitario è giunto sul luogo, ha riscontrato alcune ferite ed è stato immediatamente portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova in gravi condizioni, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.