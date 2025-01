Spazionapoli.it - Yeremay, il Napoli tentenna: un club di Serie A pronto all’assalto

Ultime Calcio– Gli azzurri starebberondo nell’avanzare un’offerta perHernandez e un altrodiA èdello spagnolo Tra le ultime calcioarrivano importanti novità anche sul nome diHernandez. Il giovane del Deportivo La Coruña è stato accostato agli azzurri negli scorsi giorni, ma ilavrebbe iniziato are nell’eventuale offerta. L’arrivo del classe 2002 sarebbe dipeso dall’eventuale uscita di Ngonge, che però al momento è rimasto in rosa.La priorità della società, infatti, resta Garnacho per la fascia sinistra, così come un difensore centrale come Danilo. L’alternativa che sta prendendo sempre più quota, è quella di Zaccagni, ed ecco dunque chesarebbe scivolato nelle gerarchie. Il suo resta un nome di prospettiva, interessante soprattutto per il futuro, ma dalle recenti parole di Conte nel post partita contro l’Atalanta, è chiaro che il tecnico stia richiedendo nomi diversi.