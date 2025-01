.com - Volley femminile B1 / Sabato amaro, perdono Pieralisi Jesi e Clementina 2020

La classifica piange per entrambi. Nell’ultima gara del girone d’andata le leoncelle escono sconfitte in casa del Cortina, il sestetto di Moretti davanti al pubblico amico contro l’ArenaVALLESINA 19 gennaio 2025 – Poteva e doveva essere un turno di campionato utile per disegnare una classifica molto diversa e migliore rispetto agli obiettivi da raggiungere ed invece si è rivelato untutto da dimenticare.Lainfatti ha perso in casa del Cortina, non conquistando quei punti importanti per provare ad entrare in zona play off. Allo stesso modo la2 è stata battuta in casa dall’Arenae la situazione nella zona rossa della classifica è sempre più proibitiva. CLASSIFICA – Bologna* 31; Vicenza 28; Cortina Express, Riccione, Arena23; Banca Annia Aduna 22;, Cesena*, Giorgione Treviso 21; Teodora Ravenna 20; Life Forlì* 12;9; Vergati Padova* 7; Futura Teramo 6*una partita in menoRicordiamo che le prime tre accederanno ai play off, le ultime quattro retrocederanno.