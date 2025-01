Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Castelfidardo Tra svolta e conferma

Ci sarà anche Nicola Vecchio a Teramo. Il centrale difensivo figura tra i convocati di mister Marco Giuliodori dopo che da venerdì è ufficialmente del. L’altra sera la società lo ha ufficializzato così: "IlCalcio comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Nicola Vecchio per il prosieguo della stagione". Vecchio sostituisce Boccaccini. L’ex Terracina è un classe 1997 con trascorsi nelle giovanili dell’Udinese e nella sua carriera ha vestito diverse casacche in D. Insomma aè arrivato un giocatore esperto della categoria che ha disputato la prima parte di stagione al Terracina, nel girone G di D, chiusa con 16 presenze. La Procura Federale ha sbloccato quindi il tesseramento e Giuliodori potrà contare anche sull’esperto centrale di difesa in un reparto dove oggi non ci sarà Imbriola squalificato.