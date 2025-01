Lanazione.it - Utenti nel panico Recupero ticket sanitari: "Redditi decurtati e fermi amministrativi"

Leggi su Lanazione.it

C’è chi si è visto decurtare la pensione, chi lo stipendio; in molti si sono ritrovati con il fermo amministrativo. Questo perché è in corso ildeinon corrisposti per errate o inappropriate attestazioni di esenzione per reddito, relative alle prestazioni specialistiche e farmaceutiche del 2011 a venire giù. Sono già decine e decine gliche si rivolgono agli sportelli della Federconsumatori di Perugia per capire come muoversi. "Siamo davanti ad un vero e proprio allarme sociale – spiega il presidente dell’associazione Alessandro Petruzzi –. Una bomba che rischia di esplodere con conseguenze economiche drammatiche per le famiglie. La richiesta di pagamento è riferita a prestazionie e farmaceutiche usufruite anni addietro su cui era stata apposta un’esenzione per reddito a fronte di un’autocertificazione fornita dall’utente che, da controlli incrociati dei dati finanziari/reddituali da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ora risulta non corretta ai fini dell’esenzione.