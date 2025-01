Tregua Gazapartito Gvir lascia governo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 I ministri delisraeliano del partito Otzma Yehudit "Potere Ebraico" hanno rassegnato le dimissioni per protestare contro l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre al leader del partito e ministro della Sicurezza Itamar Ben, si sono dimessi il ministro per il Negev e la Galilea Yitzhak Wasserkauf e quello per il Patrimonio Amihai Eliyahu. Invece il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha ribadito di essere "risolutamente contrario all'accordo", ma resterà comunque al suo posto.