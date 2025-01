Iltempo.it - "Tra poco tutti i mafiosi per strada". Bongiovanni contro Nordio: parole fuori controllo

Leggi su Iltempo.it

“Borsellino non era il ministro che abbiamo, venduto, che si chiamae che vuole liberare. traci vediamopere Palermo ritorna ad essere la feroce Palermo”: queste ledi Giorgio, giornalista e direttore di AntimafiaDuemila.pronunciate durante l'in, trasmesso in live su YouTube, “Mafia: i mandanti esterni dietro le stragi” che si è tenuto sabato 18 gennaio presso il Teatro Palladio di Fontaniva (PD), via Monte Grappa 4. Che cosa voleva dire il giornalista con “la feroce Palermo”? C'è forse un riferimento al periodo stragista in cui abbiamo visto protagonisti come Riina, Brusca, Provenzano, Matteo Messina Denaro, i fratelli Graviano? Lo stesso periodo in cui furono fatti saltare in aria i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Un riferimento non solo infelice, ma altrettanto pericoloso, perché si accusa in modo moltovelato un Ministro della Giustizia come Carlo, ex magistrato, di fatti che non hanno la minima attinenza con la realtà.