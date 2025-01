Ilfattoquotidiano.it - TikTok oscurata in Usa, messaggio agli utenti: “Trump lavorerà con con noi per soluzione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come annunciato e come previsto da una norma sulla sicurezza nazionale,ha interrotto l’accesso ai suoinegli Stati Uniti poco prima che entrasse in vigore il divieto nazionale sull’app. Il presidente eletto Donaldha promesso una proroga di 90 giorni, impossibilitato a intervenire fino al suo insediamento in programma lunedì. “Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta”, si legge in unche appareche tentavano di utilizzare l’app. “Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare. Siamo fortunati – si legge ancora – che il presidenteabbia indicato checon noi per trovare unaper ripristinareuna volta entrato in carica. Restate sintonizzati!”.Dopo mesi di batte legali, venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge che vieta la popolare piattaforma di condivisione video in nome della sicurezza nazionale, a meno che i suoi proprietari cinesi non raggiungano un accordo per venderla ad acquirenti non cinesi entro domenica.