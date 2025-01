Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, c’è il bando: sono 26 i posti disponibili

Ventiseinelle diverse amministrazioni comunali del distretto ceramico. Tanti ne rende, tra Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello ildeluniversale. Si tratta di un’opportunità per i ragazzi tra i 18 e 28 anni di età dell’Unione Europea e ai giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che vogliano contribuire attivamente al benessere della comunità acquisendo nuove competenze. Ilprevede la selezione di operatori volontari, impegnati in progetti della durata tra 8 e 12 mesi, con un orario didi 25 ore settimanali a fronte di un assegno mensile di 507,30 euro. Il prossimo 30 gennaio, alle 18, si terrà un incontro on-line informativo sulcurato degli esperti di Arcidi Reggio (iscrizioni a reggioemilia@ascmail.