Sciopero dei magistrati proclamato per il 27 febbraio contro la riforma della giustizia

L’Associazione nazionale(Anm) haunoper il 27, per protestarelain discussione in Parlamento. Il punto più criticatonuova legge è la cosiddetta separazione delle carriere, che impedirà aidi cambiare ruolo tra pubblici ministeri e giudici.La mobilitazione potrebbe creare disagi nei tribunali, facendo annullare o rimandare udienze. Lonon sarà però l’unica protesta che l’Anm organizzerà nei prossimi giorni.inlaLodeisi terrà proprio nei giorni in cui la Camera voterà la. La data è simbolica: laè una legge che cambia la Costituzione, quindi deve essere approvata nella stessa forma per due volte da ogni ramo del Parlamento, per un totale di quattro passaggi.